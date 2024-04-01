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UŞAK SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 00:05
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MERKEZ

Toplam Sandık : 520
Toplam Seçmen : 171.546
Açılan Sandık : 495
Açılan Sandık Oranı : % 95,19
Kullanılan Oy : 128.955
Geçerli Oy : 126.862
Katılım Oranı : % 78,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN YALIM% 40,7951.751
AK PARTİMEHMET ÇAKIN% 24,5531.141
İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 16,6221.086
MHPSEZER ATEŞ% 12,6216.015
DİĞER% 2,753.494
YENİDEN REFAHEROL KORKMAZ% 0,77979
DEM PARTİSANYA HAKİMOĞULLARI% 0,49621
SAADETRAMAZAN YAVUZ ACAR% 0,31392
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KAHVECİ% 0,27343
ZAFER PARTİSİFURKAN KAYA% 0,27336
YTPEKREM ERTUĞRUL% 0,11135
MİLLETMİKAİL YILDIZ% 0,09120
BTPORHAN UĞUR% 0,0790
DPEKREM CEYLAN% 0,0568
HÜDA PARMEHMET SALİH TOSUN% 0,0563
MEMLEKETMEHMETCAN SOLAK% 0,0558
DEVA PARTİSİAHMET RENÇBER% 0,0449
DSPİNAN ÜNSAL% 0,0344
VATAN PARTİSİKADİR ALTUNKAYA% 0,0337
TKHMELİS ÖZPİRİÇÇİ% 0,0219
HKPNURHAYAT ÖZEL% 0,0112
HAK-PARABDURRAHMAN BEŞER% 0,017
BAĞIMSIZEŞREF KAHRAMAN% 02
BANAZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZZAFER ARPACI% 32,973.321
AK PARTİMEHMET CEVİZCİ% 29,212.942
CHPETEM ERDEM% 29,032.924
MHPAZİZ BULUT% 4,64468
ZAFER PARTİSİHARUN KARA% 1,13114
İYİ PARTİEMEL TAŞKIN% 0,7576
DEVA PARTİSİMURAT AHMET GÜNDÜZ% 0,5859
YENİDEN REFAHGÜNER KARATAŞ% 0,5454
BTPSEBAHATTİN GENÇER% 0,5454
SAADETNURİ ÖZTÜRK% 0,3636
DİĞER% 0,1212
HÜDA PARİSMET SAYDAM% 0,1111
DEM PARTİİBRAHİM HALİL SAKUR% 0,022
EŞME

Açılan Sandık Oranı : % 87,18
Katılım Oranı : % 80,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYILMAZ TOZAN% 54,994.580
AK PARTİHACI MUSTAFA ÇETİN% 42,363.528
MHPİLHAN ÖZKAN% 1,44120
YENİDEN REFAHRAMİZ ÖZDEMİR% 0,433
ZAFER PARTİSİOSMAN CANBULAT% 0,3731
SAADETUĞUR TUNABOYLU% 0,1714
BTPHAYDAR ÇOBAN% 0,1613
HÜDA PARSERAP DEMİR% 0,119
KARAHALLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRAMAZAN KARAKAYA% 48,431.830
AK PARTİALİ TOPÇU% 47,231.785
MHPŞENOL ÇAKIR% 1,4354
SAADETHİLMİ ÖZGÜL% 0,8231
İYİ PARTİYAŞAR ÖZKAN% 0,7729
YENİDEN REFAHBAYRAM ALTUN% 0,5621
BTPHAVVA ÇAKIN% 0,4216
ZAFER PARTİSİHASAN UTKU YILMAZ% 0,218
DİĞER% 0,135
SİVASLI

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 88,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHRİ AZATÇAM% 52,082.318
CHPNURETTİN KOZAKLI% 42,841.907
MHPALİ ÇETİN% 3,28146
İYİ PARTİRECEP ÖZKAN% 0,7232
DİĞER% 0,4922
ZAFER PARTİSİNEVZAT DEMİRATAN% 0,2310
BTPHASAN KAZAN% 0,2210
YENİDEN REFAHHÜSEYİN ERDEM% 0,073
HÜDA PARENVER ADANIR% 0,052
SAADETÖZKAN OSKAY% 0,021
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVELİ KOÇLU% 49,922.119
CHPSELİM SAKA% 41,511.762
MHPYORUM ESKİCİ% 4,41187
YENİDEN REFAHALİ İHSAN TİLKİCİ% 1,5365
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN KAZIM KIRSAKAL% 1,0846
İYİ PARTİAHMET ERGÜL% 1,0444
ZAFER PARTİSİHİDAYET KORKMAZ% 0,219
SAADETAYDIN ŞENTÜRK% 0,219
BTPNESRİN AÇIKGÖZ% 0,073
HÜDA PARZEYNEP TOSUN% 0,021

Kaynak: AA

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