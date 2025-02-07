Uşak\'ta 173 Firari Yakalandı

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Uşak Valisi Naci Aktaş, kentte geçen ay yapılan denetimlerde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 173 firarinin yakalandığını söyledi.

Vali Aktaş, Uşak Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda ocak ayında polis ve jandarma bölgesinde gerçekleşen olaylara ve operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Bu dönemde kent genelinde 410 olayın meydana geldiğini anlatan Aktaş, aydınlatma oranının kişiye karşı işlenen suçlarda yüzde 98,62, mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yüzde 65,95 olduğunu ifade etti.

Aktaş polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerinin aralıksız sürdüğünü kaydederek, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 173 firarinin yakalandığını belirtti.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan 27 operasyonda 113 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 31'inin tutuklandığını aktaran Aktaş, trafik ekiplerince de 56 bin 167 aracın denetlendiğini, kusuru bulunan 8 bin 969'una işlem yapıldığını söyledi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu da katıldı.