Uşak'ta 970 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Uşak'ta bir tırda 970 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki denetim noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Yapılan aramada, tırın dorsesinde kolilerin içerisinde 970 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Araçtaki Ş.Y. ve A.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
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