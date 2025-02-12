Uşak'ta Babalı Katil Tutuklandı

Uşak'ta babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı.
Gözaltına alınan Tolga Y, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi.
Tolga Y'nin ifadesinde, mehdi olduğunu ve babasını din düşmanı olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü öne sürerek, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.
Karaağaç Mahallesi'nde ailesiyle müstakil evde yaşayan Tolga Y. (29), dün babası Zeki Y'yi (53) sırtından bıçaklamış, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Y. yaşamını yitirmişti.
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