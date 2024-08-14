Uşak\'ta bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 7 şüpheliden 1\'i tutuklandı

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Uşak'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beşinci Serin Sokak'ta 2 gün önce Ramazan Ç'nin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.D'nin ardından olaya karıştığı tespit edilen H.A, U.K, G.U, B.G, Ş.E. ve Ö.S. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden H.A. ve U.K. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Olay

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beşinci Serin Sokak'ta 2 gün önce çıkan bıçaklı kavgada Ramazan Ç. yaralanmış, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden yaralı olarak kaçan S.D. polis ekiplerince yakalanmıştı.