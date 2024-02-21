Uşak\'ta Bir Kişi Apartmanın Önünde Ölü Bulundu

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Yaşlı adam oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu

UŞAK - Uşak'ta 68 yaşındaki adam oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu.

Olay, Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 yaşındaki Bülent Keser'in oturduğu apartmanın önünde hareketsiz olarak yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 sağlık ekipleri yapmış olduğu ilk incelemede Bülent Keser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından, Keser'in cansız bedeni, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Öte yandan Keser, olaydan yaklaşık 3 saat önce kahveye gitmek için evden çıktığı öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.