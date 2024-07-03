Uşak'ta çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Uşak'ta çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan yangın, tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı helikopter, arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangından herhangi bir yerleşim yeri etkilenmedi ve can kaybı yaşanmadı.

03.07.2024 21:27
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Cinoğlu köyü yakınlarında bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın meşelik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, çok sayıda arazöz ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede incelemede bulunan Uşak Valisi Turan Ergün, gazetecilere, yangının tarlada başlayıp ağaçlık alana sıçradığını ve ekiplerin kısa sürede olaya müdahale ettiğini belirtti.

Yangına farklı kurumlardan 140 personel ve 51 araçla müdahale edildiğini aktaran Ergün, "İnşallah ters yönlü bir rüzgar çıkmadığı sürece şu an hem kontrol altına alındı, hem soğutma çalışmaları başladı. Cinoğlu ve Hanoğlu köylerinin etkilenme ihtimaline karşılık çevrelerinde iş makineleriyle gerekli önlemleri aldık. Yangından herhangi bir yerleşim yeri etkilenmedi. Herhangi bir can kaybı da yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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