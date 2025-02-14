Uşak\'ta Ev Yangını: 6 Ev Zarar Gördü

Güncel

UŞAK'ta bir evde çıkan, bitişiğindekilere de sıçrayan yangında, 4'ü atıl durumda, 6 ev büyük zarar gördü.

Banaz ilçesine bağlı Yukarıkaracahisar köyündeki İbrahim İnan'a ait müstakil evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki 5 eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ile arazözler sevk edildi. Ekipler, alevlerin yakındaki diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Alevler, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Uşak Valisi Naci Aktaş da olay yerine gelerek yangınla ilgili Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve Uşak İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Burak Edin'den bilgi aldı. 4'ü atıl durumda 6 ev büyük zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.