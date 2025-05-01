Uşak\'ta Ev Yangını Hasara Yol Açtı

Uşak'ın Banaz ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.
31 Ağustos Mahallesi'nde A.U'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.
İhbar üzerine bölgeye, Banaz Belediyesi itfaiye ekipleri ile Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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