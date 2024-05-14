Uşak'ta Öğretmenlik Yapan Şüpheli Taciz İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta Öğretmenlik Yapan Şüpheli Taciz İddiasıyla Tutuklandı

Uşak\'ta Öğretmenlik Yapan Şüpheli Taciz İddiasıyla Tutuklandı

Uşak'ta bir ilkokul binasında kendisini yeni atanan öğretmen olarak tanıttığı ve bir kız öğrenciyi taciz ettiği ileri sürülen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, okulda kızını aradığını iddia etse de, polis tarafından yapılan incelemede U.B'nin okulda eğitim gören bir kızının olmadığı belirlendi.

14.05.2024 20:23
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Uşak'ta bir ilkokul binasında kendisini yeni atanan öğretmen olarak tanıttığı ve bir kız öğrenciyi taciz ettiği ileri sürülen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, okuldaki bir kız öğrenci, öğretmenlerine giderek okul girişinde karşılaştığı U.B'nin (42) kendisini yeni atanan matematik öğretmeni olarak tanıttığını, kendisiyle sohbet etmeye çalıştığını ve elle taciz ettiğini söyledi.

Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından okul içinde durdurulan ve müdür yardımcısı odasına götürülen U.B, okulda kızını aradığını savundu.

U.B'nin okulda eğitim gören kızı olmadığının belirlenmesi sonrası durum polise bildirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

U.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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