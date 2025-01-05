Uşak\'ta İş Hanı Yıkımında Göçük, Operatör Kurtarılmaya Çalışılıyor

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UŞAK'ta belediyeye ait eski iş hanının yıkımı sırasında meydana gelen göçükte kepçe operatörü göçük altında kaldı. Operatörün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bugün saat 15.30 sıralarında 4 katlı belediyeye ait eski iş hanının yıkımı sırasında göçük meydana geldi. İş makinesi göçük altında kalırken, bölgeye itfaiye, Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekipleri sevk edildi. Ekipler, operatörü kurtarmak için çalışma başlattı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Uşak Belediyesi tarafından depreme dayanaksız olduğu için yıkımı gerçekleştirilen, belediye eski iş hanındaki göçüğe ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada. yüklenici firma tarafından yapılan yıkım sırasında göçüğün meydana geldiği belirtilip, "Ne yazık ki, bir iş makinesi ve operatörü de göçük altında kalmıştır. Yıkımın başından itibaren gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalarımız devam etmektedir. Durumun en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır" denildi.