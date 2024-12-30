Uşak'ta düzenlenen operasyonda 62 bin 960 kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 62 bin 960 kaçak sigara ele geçirildi.
İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?