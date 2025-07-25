Uşak\'ta Meşelik Alanda Yangın

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Hanoğlu köyü yakınlarındaki meşelik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 29 arazöz, 6 dozer ve 19 su tankeri ile ekipler sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için söndürme çalışması başlattı.
Köydeki 6 ev ve 50 küçükbaş hayvan, tedbir amaçlı tahliye edildi.
Havanın kararmasıyla hava araçlarının müdahalesi sonlandırıldı. Ekiplerin karadan müdahalesi sürdürüyor.
Çalışmaların ardından yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Uşak Valisi Naci Aktaş ise bölgeye gelerek yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
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