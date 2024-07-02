Uşak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kızılcaören köyü yakınlarındaki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 15 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Bölgede soğutma işlemi devam ediyor.
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