Uşak\'ta Park Halindeki Tırda Yangın

Uşak'ta park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı İkisaray köyü yakınlarında bir iş yerinin önünde park halindeki 64 FM 242 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tırı sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.