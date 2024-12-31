Uşak'ta Sahte İçki Üretimi Operasyonu

Uşak'ta sahte içki ürettiği iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 40 litre ve 39 şişe sahte alkol ile 3 alkol kiti ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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