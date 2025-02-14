Uşak'ta Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Uşak'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Uşak\'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangında 6 ev hasar gördü, can kaybı yok. Yangın kontrol altına alındı.

14.02.2025 11:48
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Uşak'ın Banaz ilçesinde müstakil evden bitişiğindeki 5 konuta sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Yukarıkaracahisar köyünde İbrahim İnan'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişiğindeki evlere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın nedeniyle 6 ev hasar gördü.

"Herhangi bir can kaybımız yok"

Uşak Valisi Naci Aktaş ve Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, bölgeye giderek yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlgililerden bilgi alan Vali Aktaş, gazetecilere yangının sabaha karşı bir evde çıktığını, bitişiğindeki konutlara da sıçradığını söyledi.

Yangından etkilenen iki evde ailelerin kaldığını, diğer konutların sahiplerinin il ve ilçe merkezinde yaşadıklarını kaydeden Aktaş, şunları belirtti:

"Şu an itibarıyla yangının diğer evlere sıçrama ihtimali yok. Yangın, ekiplerimizin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybımız yok. Telef olan hayvanımız yok. Ahırlardaki hayvanlar tahliye edildi. Devletimizin yardımıyla da en kısa sürede yaralarımızı saracağız."

Kaynak: AA

Acil Durum, Belediye, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Banaz, Son Dakika

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