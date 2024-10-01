Uşak'ta Yeşil Reçete İlaç Operasyonu

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Uşak'ta yeşil reçeteye tabi çok sayıda ilacın ele geçirildiği otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

Kent merkezinde şüpheli bir otomobili durduran İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bagajda iki valizin içinde 33 bin 586 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobildeki Ş.K. ve T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.