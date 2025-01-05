Uşak'ta Yıkım Göçüğü: Bir Operatör Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta Yıkım Göçüğü: Bir Operatör Hayatını Kaybetti

Uşak\'ta Yıkım Göçüğü: Bir Operatör Hayatını Kaybetti

Uşak'ta yıkım sırasında meydana gelen göçükte iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı ve hayatını kaybetti.

05.01.2025 20:16
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Uşak'ta binanın yıkım işlemi sırasında meydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan iş makinası operatörü hayatını kaybetti. Olayla ilgili firma yetkilisi gözaltına alındı.

Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı Belediye İş Hanı binasının yıkımı sırasında çökme meydana geldi.

Bir iş makinesi, operatörüyle birlikte enkazda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Belediyeden açıklama

Uşak Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uşak Belediyesi tarafından depreme dayanıksız olduğu için yıkımı gerçekleştirilen eski belediye iş hanında, yüklenici firma tarafından yapılan yıkım sırasında bir göçük meydana gelmiştir. Ne yazık ki bir iş makinesi ve operatörü de göçük altında kalmıştır. Yıkımın başından itibaren gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalarımız devam etmektedir. Durumun en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır."

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından iş makinesi operatörü Bekir Tut'un (60) cansız bedenine ulaşıldı.

İş makinesinin üzerindeki blokların kaldırılmasının ardından ekiplerce çıkartılan Tut'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yıkım işlemini yapan firmanın yetkilisi F.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve AFAD Müdürü Burak Edin, çalışmaları yerinde takip etti.

Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yıkım işlemi sırasında binanın bir bölümünün çökmesi ve iş makinesinin enkazın altında kalması yer aldı.

Kaynak: AA

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