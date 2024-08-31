Üst Kademe Kamu Yöneticileri ve Atama Usulleri Hakkında Kararnamede Değişiklik Yapıldı

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(ANKARA) - Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik yapılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usüllerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin değiştirilmesi kararı Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bune göre; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılması, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki 2 sayılı Cetvelde yer alan Hukuk Müşavirleri, Bakanlık bağlı, ilgili ilişkili kuruluşları satırı, Hukuk müşavirleri Kamu iktisadi teşebbüsleri hariç şeklinde değiştirilmesi ve Spor Müşavirleri satırının yürürlükten kaldırılmasına kararı verildi.