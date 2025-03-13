Usulsüz Sağlık Hizmeti Tespiti

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 ve 2025 yılları Ocak-Şubat aylarında yapılan denetimler sonucunda bin 231 sağlık hizmeti sunucusunun incelemeye alındığını belirterek, "14 bin 968 kişinin hak etmediği halde sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığını tespit ettik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, "Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmetinden usulsüz yararlananların tespitine devam ediyor" diyerek, denetim sonuçlarını paylaştı. Işıkhan'ın paylaşımı şöyle:

"SGK aracılığıyla 2024 yılı ve 2025 yılı Ocak-Şubat aylarında yaptığımız denetimler sayesinde; 14 bin 968 kişinin hak etmediği halde sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığını tespit ettik. 988 milyon TL'den fazla ceza uyguladık."