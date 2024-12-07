UTTS Kayıt Süresi 2025'e Uzatıldı

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(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Uygulama Tebliği'nde yapılan değişikik ile kayıt süresi 31 Ocak 2025'e uzatıldı. Tebliğe göre, bireysel kullanıcılar da araç devrinde yeni cihaz almak zorunda kalmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Tebliği ile akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele amacıyla kurulan UTTS kapsamındaki uygulama esaslarında bazı değişiklikler yapıldı.

Tebliğle, 31 Aralık 2024'de sona eren kayıt süresi 31 Ocak 2025 olarak yenilendi.

1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar, ithalatçı veya üreticileri tarafından Taşıt Tanıma Birimli (TTB) olarak piyasaya sürülecek. Mevcut taşıt tanıma sistemlerindeki taşınabilir cihazlar TTB ile değiştirilecek. Kapsamdaki araçların bireysel kullanıcılara devrinde yeni cihaz almak zorunda kalınmayacak.