Uyuşturucu Operasyonlarında 658 Kilogram Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonlarında 658 Kilogram Madde Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonlarında 658 Kilogram Madde Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından düzenlenen 'Narkokapan-4' operasyonlarında 658 kilogram uyuşturucu madde ve 127 bin 474 hapın ele geçirildiğini açıkladı. 83 şüpheliden 50'si tutuklandı.

30.12.2024 09:27  Güncelleme: 09:30
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde zehir tacirlerine yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Narkokapan-4' operasyonlarında 658 kilogram uyuşturucu madde ile 127 bin 474 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, yakalanan 83 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, Adana, Manisa, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Kırıkkale, Van ve Bursa İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen 'Narkokapan-4' operasyonları sonrasında; toplamda 658 kilogram uyuşturucu madde ile 127 bin 474 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya, operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 50'sinin tutuklandığını,16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Paylaşımında kalan 17 şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.' Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorumö ifadelerini kullandı.

ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonlarında 658 Kilogram Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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