Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.
İlkadım ilçesinde şüpheli R.E'ye (28) ait ikamete düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, 84 sentetik ecza hapı ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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