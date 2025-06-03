Uzlaştırmacılar Günü Sakarya'da Kutlandı

Sakarya'da "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Sakarya Adliyesinde açılan stantta uzlaştırmacılarla bir araya gelen Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, uzlaştırmacıların gününü kutlayarak bilgilendirme broşürü dağıttı.

Konuşmasında uzlaştırmacıların önemine değinen Uğurlu, "Her iki dosyadan birini uzlaştırmayla sonuçlandırıyoruz. Bu, yargının yoğun iş yükünün büyük kısmını alarak savcılıklarımızı ve mahkemelerimizi rahatlatmanın dışında vatandaşlar arasında da husumetin oluşumunun engellenmesi ve kamu barışının sağlanması adına da çok ciddi katkıları olan bir kurum." dedi.

Uğurlu, uzlaştırmacıların aynı dikkat ve ciddiyetle yargı teşkilatına ve vatandaşlara olan katkısının farkında olduklarını dile getirdi.

Uzlaştırmacıların verdiği kararların taraflar arasındaki sorunu mahkemeye taşımayacak şekilde kökten çözebilen özellikte olduğunu belirten Uğurlu, "Benim gözümde her uzlaştırmacı, bir ceza mahkemesidir hatta verdiği kararlar istinafı, temyizi olmadan, hiçbir şekilde dava konusu edilemeyen ve aradaki ihtilafı kökten çözen bir kurum. O yüzden ülkemizdeki uzlaştırmacı ordusu, ceza mahkemelerinin birer devamı gibi." ifadelerini kullandı.

Sakarya Adliyesinde 486 uzlaştırmacının bulunduğu, 2022'de 3 bin 626, 2023'te 3 bin 762 ve 2024'te de 4 bin 697 uzlaştırma dosyasına bakıldığı, 1 Ocak 2024-1 Haziran 2025 tarihlerinde görülen uzlaştırma dosyalarının yaklaşık yarısının olumlu sonuçlandırıldığı belirtildi.