Uzman eğitimci: Son 3 ayda 200-300 bin de olan bir öğrenci kolaylıkla 50-70 bine girebiliyor - Son Dakika
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Uzman eğitimci: Son 3 ayda 200-300 bin de olan bir öğrenci kolaylıkla 50-70 bine girebiliyor

Uzman eğitimci: Son 3 ayda 200-300 bin de olan bir öğrenci kolaylıkla 50-70 bine girebiliyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 3 ay kala, eğitimciler sınava girecek öğrencilere önemli uyarılarda ve tavsiyelerde bulunarak, son 3 ayda 200-300 bin de olan bir öğrencinin kolaylıkla 50-70 bine girebildiğini söyledi. YKS'ye hazırlanan öğrencilere düzenli çalışma, deneme analizleri ve branş denemeleri yapmaları önerildi.

17.03.2024 15:34
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Uzman eğitimci: "Son 3 ayda 200-300 bin de olan bir öğrenci kolaylıkla 50-70 bine girebiliyor"

MARDİN - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 3 ay kala, eğitimciler sınava girecek öğrencilere önemli uyarılarda ve tavsiyelerde bulunarak, son 3 ayda 200-300 bin de olan bir öğrencinin kolaylıkla 50-70 bine girebildiğini söyledi.

Milyonlarca öğrencinin hazırlandığı YKS, 8 Haziran tarihinde düzenlenecek. Sınava az bir süre kala YKS ile ilgili Eğitimci Psikolojik Danışman Abidin Aydoğan, öğrencilere çalışmaya daha sık sarılmalarını önerdi.

Düzenli bir şekilde çalışan öğrencilerin özellikle belli bir birikime sahip olduktan sonra son 3 ayda özellikle deneme, branş denemeleri, konu tekrarları ve deneme analizleriyle beraber mesafe kat edebileceğini belirten Aydoğan, "Kritik süreç 2024 YKS sınavında başarılı olabilmek için özellikle ara dönemde ve bahar döneminde iyi değerlendiren öğrenciler başarılı olabiliyorlar. Bahar döneminde gevşemeler olabiliyor. Başarılı öğrenciler bile sekteye uğrayabilir. Bununla karşılaşmamak için özellikle bu dönemde sıkı tutmak lazım" dedi.

Havaların ısınması ile beraber dersten kopmamak için ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Aydoğan, "Sıcakların gelmesiyle beraber gevşemeler, sosyalleşme isteği ile birlikte derslerden kopuşlar olabilir. Son 3 ayda 200-300 bin de olan bir öğrenci kolaylıkla 50-70 bine girebiliyor. Burada sıkı bir program takibatı ile süreci takip etmek gerekiyor. Bu takibat eğitim koçu, rehber hocasıyla beraber onu kontrol edebilecek bir denetim mekanizması gerekiyor. Özellikle son yıllarda bilgiye ulaşmak kolaydır. Ama o bilginin devamını sağlayabilmek için de disiplinli bir şekilde o çalışmanın devam edebilmesi gerekir. Bu çalışmanın devam edebilmesi için günlük programının veli veya rehber öğretmeni tarafından takip edilmesi gerekiyor. O takibat sonucunda verimli bir şekilde ders çalışma neticelenir. YKS'ye hazırlanırken netlerin yükseldiğini fark eder. Son 3 ayda özellikle yapılması gereken şey konularımız bitmişse branş denemeleri çözmektir. Onun dışında haftada 2 tane denemeye girmek ve evde çalışıyorsa, sınıf düzeyinde olacak denemelere girmelidir" dedi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzman eğitimci: Son 3 ayda 200-300 bin de olan bir öğrenci kolaylıkla 50-70 bine girebiliyor - Son Dakika

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