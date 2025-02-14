Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü törenle kutlandı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Kaymakam Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkan Vekili Aydın Çalış, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Program, geçit töreni ile tamamlandı.
Son Dakika › Güncel › Vakfıkebir'in Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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