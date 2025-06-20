Vali Aksoy\'dan Hastanedeki Öğrencilere Karneler

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Aksoy, ESOGÜ'de düzenlenen karne töreninde, tedavi gören öğrencilere 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem karnelerini dağıtarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastanede kaldıkları süre boyunca eğitimlerine hastane sınıfında devam eden öğrencilerle ilgilenen Vali Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane sınıflarının öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağladığını söyledi.

Tedavi gören öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında hastane sınıflarının önemli olduğunu belirten Aksoy, "Bu sınıflar aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve psikolojik açıdan desteklenmesini sağlıyor. Özellikle ortaokul ve lise çağındaki çocukların derslerinden geri kalma kaygılarını azaltıyor." dedi.

Aksoy, programda görev alan öğretmenler ve sağlık personeline de teşekkür ederek, "Çocuklarımızın eğitim hakkına erişimini her koşulda desteklemek en temel önceliğimizdir. Onların başarısı hepimizin ortak gururudur. Bu süreçte emeği geçen tüm öğretmen ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.