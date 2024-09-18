Vali Aslan, Antik Kenti İnceledi

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, kazı çalışmalarının devam ettiği Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Konuralp Bölgesi'nde bulunan antik kente gelen Aslan, kazı çalışmalarını inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.

Vali Aslan,"Geçmişin izlerini günümüze taşıyan, bu tarihi mirası gün yüzüne çıkaran çalışmalara küçük bir katkı sağladık. Tüm vatandaşlarımızı bu tarihi ve kültürel mirasımızı görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.