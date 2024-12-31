Vali Aygöl, Bayırköy Okullarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Aygöl, Bayırköy Okullarını Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Aygöl, Bayırköy İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere hediyeler dağıttı.

31.12.2024 13:17
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bayırköy İlkokulu ve Ortaokuluna ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bayırköy beldesinde gerçekleştirilen ziyarette Vali Aygöl, öğrencilerle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra öğretmenlerle toplantı düzenleyen Aygöl, eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik yapılan çalışmaları ele aldı.

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Şefik Aygöl, öğretmenlerin eğitime büyük katkı sağladığını belirtti.

Eğitim emekçilerinin öğrencilerin başarılarının artırılması için devamlı çaba harcadıklarını vurgulayan Aygöl, "Eğitimde kaliteyi artırmak için hep birlikte çalışıyoruz. Öğrencilerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasını sağlamak en önemli hedefimiz." değerlendirmesini yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un da yer aldığı ziyaret, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Aygöl, Bayırköy Okullarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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