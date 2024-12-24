Vali Aygöl, Yeni Okul İnşaatını İnceledi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu inşaatında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde inşa edilen, 24 derslikli binanın eğitim öğretim yılının ikinci döneminde açılması planlanıyor.

Vali Aygöl, yeni binanın öğrencilere modern bir eğitim ortamı sunacağını belirtti.

Okul inşaatlarının eğitim kalitesinin artırılmasında son derece önemli olduğunu vurgulayan Aygöl, "Çocuklarımıza modern ve yenilikçi eğitim imkanları sağlamak adına çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Ziyarette Aygöl'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakcı ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol da eşlik etti.