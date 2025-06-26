Vali Bakan Tarihi Yapıları Ziyaret Etti

Amasya Valisi Önder Bakan, Gümüşhacıköy ilçesinde restorasyonları planlanan tarihi yapıları ve esnafı ziyaret etti.

Vali Bakan'a incelemelerinde Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Belediye Başkanı Zehra Özyol ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan eşlik etti.

Heyet, ilçedeki Tarihi Maden, Yörgüç Rüstem Paşa ve Darphane Camileri ile Gümüş Tarihi Han ve Bedesten Çarşısı'nda detaylı incelemelerde bulundu. Restorasyon çalışmaları öncesinde yapıların mevcut durumları hakkında bilgi alındı.

Vali Bakan ve beraberindekiler, tarihi yapılardaki incelemelerin ardından ilçe esnafını da ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.