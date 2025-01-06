Vali Çiçekli Taburcu Oldu

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Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, taburcu edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün bisikletten düşerek köprücük kemiğinde kırık oluşan Çiçekli, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Ameliyatın ardından taburcu edilen Vali Çiçekli'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.