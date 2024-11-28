Artvin Valisi Turan Ergün, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.
Vali Ergün, vatandaşların huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan personele kolaylıklar diledi.
Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik de hazır bulundu.
Son Dakika › Güncel › Vali Ergün'den Özel Harekat Ziyareti - Son Dakika
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