Vali Ergün Ortaköy\'ü Ziyaret Etti

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Artvin Valisi Turan Ergün, merkeze bağlı Ortaköy köyünü ziyaret etti.

Ortaköy İlkokulu ve Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Ergün, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Ergün, daha sonra Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi'nde sunulan sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alarak sağlık çalışanlarıyla görüştü.

Köy sakinleriyle de buluşan Ergün, sorun ve talepleri dinledi.