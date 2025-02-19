Vali Kumbuzoğlu\'ndan Öğrencilere Tebrik

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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, buldukları parayı polise teslim eden üniversite öğrencilerini tebrik etti.

Kumbuzoğlu, valilikte Aksaray Üniversitesi öğrencileri Kağan Divanoğlu, İsmail Caner Turan ve Muhammed Emin Demiray ile bir süre sohbet etti.

Öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı plaket veren Kumbuzoğlu, örnek bir davranışın sergilendiğini kaydetti.

Kumbuzoğlu, duyduğunda çok duygulandığını, kendileriyle tanışmak istediğini dile getirdi.