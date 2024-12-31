Vali Makas'tan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vali Makas'tan Yeni Yıl Mesajı

Kırıkkale Valisi Makas, 2025'in huzur ve umut getirmesini diledi, barış vurgusu yaptı.

31.12.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Makas, mesajında, her yeni yılın beraberinde umutlarla ve yeni başlangıçlarla geldiğini belirtti.

Sevinçleri ve hüzünleriyle 2024 yılını geride bırakırken, beklentiler ve umutlarla dolu yeni bir yıla girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Makas, şunları kaydetti:

"2025 yılının Kırıkkale'mize, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini, yeryüzünde barışa, dostluğa ve dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Yeni yılda umutlarımızı tazeleyerek hedeflerimize ulaşmak için daha çok çalışmalıyız. Umutlarımız, beklentilerimiz ve ulaşmak için çaba gösterdiğimiz hedeflerimiz, gelecekle aramızdaki en güçlü bağdır. Geçmişten günümüze kadar tüm sorunlarını inanç ve kararlılıkla aşan aziz milletimiz, bundan sonra da tarihsel ve kültürel birikimine sahip çıkarak tüm gücü ve güveniyle ama en önemlisi birlik ve beraberliğiyle çağdaş bir ülke olmanın gereklerini ödünsüzce yerine getirerek mutlu yarınlara ulaşacaktır."

Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyalarının tamamında yeni yılla barış ve huzurun hakim olmasını temenni eden Makas, "Bu vesileyle tüm dünyada barışın, huzurun hakim olduğu bir yeni yıl diliyorum. 2025 yılının ülkemize, milletimize, tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Makas, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Makas'tan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 01:05:28. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Makas'tan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.