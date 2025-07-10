Vali Masatlı Altınözü Projelerini İnceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Altınözü ilçesinde yürütülen projeleri yerinde inceledi.

Altınözü Kaymakamı Efecan Şahin'in eşlik ettiği Masatlı, Yarseli Barajı'nın çevresinde yürütülen düzenleme ve iyileştirme çalışmalarını inceledi.

Masatlı, daha sonra Toprakhisar Mahallesi'nde inşası süren konut projelerini denetledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Masatlı, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için sahada yapılan denetim ve incelemelerin sürdürüleceğini belirtti.