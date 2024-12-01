Vali Sezer, Düğünde Nikah Şahidi Oldu

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Edirne Valisi Yunus Sezer, dünya evine giren Tarık Akmeşe ve Tuğba Jusufi çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akmeşe ve Jusufi'nin düğün töreni kentteki bir tesiste gerçekleştirildi.

Çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Vali Sezer ve Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptı.

Düğüne katılan milletvekilleri, siyasetçiler, iş insanları ve davetliler çifte mutluluklar diledi.