Vali Sözer, Öğrencilerle Bayramda Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçiren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Pelitözü Gölpark'taki organizasyonda Vali Sözer, öğrencilerle sohbet edip görüş ve önerilerini dinledi.

Vali Sözer, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin şefkatli bir el olduğunu vurgulayan Sözer, "Bugün, burada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizler, bizim geleceğimizsiniz. Her zaman yanınızdayız." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'in de yer aldığı organizasyon, fotoğraf çekimiyle sona erdi.