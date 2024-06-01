Vali Tekbıyıkoğlu, rezerv yapı alanlarını inceledi
TUNCELİ - Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, merkez ve 2 ilçede 'Rezerv Yapı Alanı' ilan edilen bölgeleri inceledi.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan Gül ve beraberindekilerle birlikte merkez başta olmak üzere Nazimiye ve Ovacık ilçelerinde afet riski altındaki konut ve alanların dönüştürülmesi için 'Rezerv Yapı Alanı' ilan edilen bölgelerde incelemelerde bulundu. İlk olarak helikopterle yapılan inceleme ardından sahaya inildi.
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