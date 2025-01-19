Vali Turan Babaeski\'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Vali Turan, Alpullu, Büyükmandıra, Karahalil belediyelerini ziyaret etti. Belediye başkanlarından çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi.
Belediyelerin çalışmalarını önemsediğini ifade eden Turan, yorulmadan, aşkla, şevkle hizmet eden belediye başkanlarına teşekkür etti.
Belediye başkanlarının hizmet kalitesinin artması için çalıştığını belirten Turan, yorulmadan, sıkılmadan, gece gündüz demeden çalışacaklarını kaydetti.
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