Vali Turan'dan Jandarma Mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında jandarmanın sahip olduğu modern donanımı, yüreğinde vatan sevgisi ve görev anlayışıyla, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla dosta güven, düşmana korku salmaya devam ettiğini belirtti.

Jandarmanın gücünü yasalardan, desteğini Türk Milletinden aldığını ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Jandarma teşkilatımız vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla milletimizin gönlünde huzur ve güvenin teminatı olarak en güzel şekilde yer almaya devam edecektir.

Terörden asayişe, trafik denetimden organize suçlara, uyuşturucu ticaretinden göçmen kaçakçılığına kadar geniş bir sahada görevini başarıyla sürdüren, üstlendiği tüm görevlerde milletimizi gururlandıran ve milletimizin huzuru için çalışan tüm jandarma personelimizin yaklaşık iki asra yayılan bu mücadelesini tebrik ediyorum."