Vali Turan Dereköy Sınır Kapısını İnceledi

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Dereköy Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu.

Sınır kapısını gezen Turan, yetkililerden bilgi aldı.

Dereköy Sınır Kapısı'nın Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapılarından biri olduğunu belirten Turan, yerli ve yabancı turistlerin hızlı bir şekilde geçiş yapabilmesi için giriş ve çıkış peronlarında her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Turan, sınır kapısının yenilenmesi için proje çalışmalarının da sürdüğü kaydetti.