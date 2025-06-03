Vali Uğur Turan, Vatandaşlarla Buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda vatandaşların taleplerini dinledi.

Talepleri hızla çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını ifade eden Turan, belirli zamanlarda vatandaşlarla bir araya geldiğini belirtti.

Turan, vatandaşların isteklerinin çözüme kavuşturulması amacıyla kurum müdürlerine talimat verdi.