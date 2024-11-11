Vali Uğur Turan Ziyaretlerde Bulundu

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Kırklareli Valisi Uğur Turan ziyaretlerde bulundu.

Turan, ilk olarak Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan'ı ziyaret edip, sohbet etti.

Şaylan'dan odanın çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, kentin tarımda önemli bir yerde olduğunu söyledi.

Vali Turan ardından Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci'yi de ziyaret etti.