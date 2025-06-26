VAN'daki Evlat Eylemi 104. Haftada Devam Ediyor - Son Dakika
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VAN'daki Evlat Eylemi 104. Haftada Devam Ediyor

26.06.2025 15:39
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VAN'daki evlat eylemi, 104'üncü haftada da DEM Parti binası önünde devam etti.

VAN'daki evlat eylemi, 104'üncü haftada da DEM Parti binası önünde devam etti. Eyleme katılan Nazlı Sancar, "Terörsüz Türkiye' istiyoruz. Artık ülkemize şehit gelmesini istemiyoruz" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını belirten aileler, 104'üncü haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte polis de güvenlik önlemi aldı. Seslerinin duyulmasını engellemek için DEM Parti binasında çalınan yüksek sesli müziğe tepki gösteren aileler, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

'HEPİMİZ EVLATLARIMIZA KAVUŞACAĞIZ'

Eyleme katılan Nazlı Sancar, 'Terörsüz Türkiye' sürecini desteklerini ve dağdaki çocuklarına kavuşacak günü beklediklerini belirterek, "Bu süreçle birlikte anne ve babalar olarak bir bayram havası yaşıyoruz. Çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. Allah'ın izni ve devletimizin gücüyle bu sefer hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli beyefendiye bu sürece olan katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. 'Terörsüz Türkiye' istiyoruz. Artık ülkemize şehit gelmesini istemiyoruz. Artık asker, polis, güvenlik korucular ve uzmanlarımız ölmesin. Çocuklar dağlara gitmesin. Dağlarda ve mağaralarda artık çürümesinler. Biz bunu istiyoruz" dedi.

'ANNELER GÖZYAŞI DÖKMESİN'

Nazlı Sancar, "Anneler gözyaşı dökmesin. Yeter artık (edi bese) diyoruz. Şerima kızım eğer beni duyuyorsan, görüyorsan gel, devlet güçlerine teslim ol. Onlar ellerine kelepçe vurmadan bizim kucağımıza verecekler. Artık sıcak yuvalarına dönsünler. Onların kalemini kırıp yerine silah verdiler. Dağdaki çocuklarımız gelip, hayatlarını kaldığı yerden devam etsinler. Benim kızım o güzelliğini nasıl dağda saklıyor? Şerima benim ilk göz ağrımdı, benim evimin neşesiydi, evimin her şeyiydi. Şerima gittikten sonra evim, yuvam yıkıldı. Bu, bütün anne ve babalar için geçerlidir. Rabbim bizim hakkımızı bunlara bırakmasın. Şerima beni duyuyorsan, kapım sonsuza kadar sana açık. Gel seni hasretle bekliyoruz" diye konuştu.

HABER: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: DHA

DEM Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAN'daki Evlat Eylemi 104. Haftada Devam Ediyor - Son Dakika

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