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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 21:15
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 994
Açılan Sandık Oranı : % 40,55
Kullanılan Oy : 178.240
Geçerli Oy : 170.122
Katılım Oranı : % 62,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 54,6592.973
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 27,7547.214
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 5,198.831
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,444.149
DİĞER% 2,424.117
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,843.133
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 1,192.021
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,631.069
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,591.011
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,58991
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,54911
SAADETÖZAY İLHAN% 0,5855
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,44740
TKPONUR YILMAZ% 0,27465
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,26445
DPHASAN KEDALİ% 0,21362
HKPSAİT KIRAN% 0,13216
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,11179
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,09154
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,0587
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,0584
MİLLETRAFET KAYA% 0,0460
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,0355
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 40
Katılım Oranı : % 92,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DİĞER% 37,54996
AK PARTİREMZİ ORHAN% 17,3459
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 15,95423
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 14,4382
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 7,84208
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 3,77100
BTPAHMET KARAKOÇ% 1,9652
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 0,616
CHPGÜLTEN ORHAN% 0,267
HÜDA PARİSKENDER BOTAN% 0,195
SAADETKAYHAN KILIÇ% 0,195
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 41,96
Katılım Oranı : % 64,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 60,394.349
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 32,052.308
CHPİBRAHİM TEYFUN% 2,55184
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,3597
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 1,2590
BTPHASAN ERGİN% 0,6748
DİĞER% 0,6446
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,5741
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,4935
BAĞIMSIZİSMAİL AYAZ% 0,043
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 70,90
Katılım Oranı : % 63,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 47,236.873
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 35,575.177
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 15,952.321
CHPYAKUP ALADAĞ% 0,72105
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,2536
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,1217
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,1116
DİĞER% 0,057
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 48,15
Katılım Oranı : % 76,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 57,742.328
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 23,31940
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 12,1488
SAADETMİRZA SALÇUK% 1,3956
CHPYÜKSEL ERASLAN% 1,2149
DEVA PARTİSİZİLAN BAYSAL% 1,1747
DİĞER% 1,0241
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,6426
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,6225
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,520
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 0,312
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 43,41
Katılım Oranı : % 62,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 62,4113.649
AK PARTİİSMAİL SAY% 25,555.587
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 5,291.158
CHPRIZA ÖZCAN% 2,04447
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 1,35295
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 0,92201
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 0,69150
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 0,51112
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,3577
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,2964
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,2453
DİĞER% 0,243
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,1124
HKPYAHYA KEMAL KEÇECİ% 0,0511
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 30,14
Katılım Oranı : % 70,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 45,779.010
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 45,588.973
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 2,42477
DİĞER% 1,52300
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 1,26249
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 0,96188
HÜDA PARMUSA DEMİR% 0,84165
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,56110
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,4385
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,2346
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,2243
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,1325
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,0815
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 41,43
Katılım Oranı : % 70,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 43,492.116
AK PARTİMURAT SEZER% 34,571.682
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 16,28792
DİĞER% 1,6480
CHPİSA BARAN% 1,3867
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 0,9747
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 0,7235
SAADETİDRİS AKSONA% 0,629
BTPMETİN KEMAN% 0,3517
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 43,81
Katılım Oranı : % 75,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 46,312.877
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 31,521.958
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 16,41.019
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 2,45152
CHPEŞREF CAN% 1,0867
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 0,850
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,5534
BTPFATİH DURMUŞ% 0,4226
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,3119
DİĞER% 0,1610
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 29,00
Katılım Oranı : % 58,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 57,2221.403
AK PARTİİSA BERGE% 25,249.439
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 5,291.979
CHPÖMER DOĞAN% 2,841.062
DİĞER% 2,12793
HÜDA PARBEDRİ BOR% 1,74652
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,92344
SAADETYILMAZ KILIÇ% 0,91339
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 0,88330
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,68256
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,63234
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,48178
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,43162
BTPMUSTAFA BERGE% 0,28106
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,1244
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,138
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,0828
MİLLİ YOLİLKNUR BİLGİLİ% 0,0415
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 36,45
Katılım Oranı : % 67,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 46,732.591
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 36,662.033
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 9,61533
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 3,82212
CHPFIRAT BAYÇINAR% 2,17120
BTPİSMET TOPCU% 0,6134
SAADETBİLAL SANGAN% 0,422
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 36,09
Katılım Oranı : % 62,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 66,255.034
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 23,131.758
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 3,8289
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,47188
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 1,0479
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,9975
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 0,9270
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,6650
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,4131
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,3325
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 31,91
Katılım Oranı : % 67,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 57,291.246
CHPKEMALETTİN ARACİ% 23,59513
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 13,88302
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 2,2148
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 0,613
BTPNURULLAH TARHAN% 0,5512
HÜDA PARKASIM KEKLİK% 0,5512
DİĞER% 0,5512
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,511
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,286
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 35,42
Katılım Oranı : % 57,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 54,199.094
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 29,474.945
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 5,45915
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 2,78467
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,53424
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 1,05177
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,83139
DİĞER% 0,8135
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,77130
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,5287
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,4982
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 0,3152
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,350
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,2948
HKPYILMAZ AVCI% 0,1525
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,0712

Kaynak: AA

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