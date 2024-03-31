BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.451
|Toplam Seçmen
|:
|714.992
|Açılan Sandık
|:
|994
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40,55
|Kullanılan Oy
|:
|178.240
|Geçerli Oy
|:
|170.122
|Katılım Oranı
|:
|% 62,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ABDULLAH ZEYDAN
|% 54,65
|92.973
|AK PARTİ
|ABDULAHAT ARVAS
|% 27,75
|47.214
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH SADIKSOY
|% 5,19
|8.831
|CHP
|ŞÜKRÜ ŞAHAR
|% 2,44
|4.149
|DİĞER
|% 2,42
|4.117
|HÜDA PAR
|MEHMET MEHDİ OĞUZ
|% 1,84
|3.133
|BAĞIMSIZ
|İDRİS AHİ
|% 1,19
|2.021
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH AKBAŞ
|% 0,63
|1.069
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ÖZBEY
|% 0,59
|1.011
|DEVA PARTİSİ
|ERKAN İRVEN
|% 0,58
|991
|MEMLEKET
|ALİ ERTUĞRUL AYBEY
|% 0,54
|911
|SAADET
|ÖZAY İLHAN
|% 0,5
|855
|HAK-PAR
|ABDULMENAF KIRAN
|% 0,44
|740
|TKP
|ONUR YILMAZ
|% 0,27
|465
|BTP
|ZEYNEP SELİM KELEŞ
|% 0,26
|445
|DP
|HASAN KEDALİ
|% 0,21
|362
|HKP
|SAİT KIRAN
|% 0,13
|216
|DSP
|TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ
|% 0,11
|179
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET EMİN ARİ
|% 0,09
|154
|YTP
|MİHRAÇ DEGER
|% 0,05
|87
|MİLLİ YOL
|SİNAN BİLGİLİ
|% 0,05
|84
|MİLLET
|RAFET KAYA
|% 0,04
|60
|TKH
|MEHMET ALTINTAŞ
|% 0,03
|55
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40
|Katılım Oranı
|:
|% 92,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DİĞER
|% 37,54
|996
|AK PARTİ
|REMZİ ORHAN
|% 17,3
|459
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM TİRYAK
|% 15,95
|423
|DEM PARTİ
|AYVAZ HAZİR
|% 14,4
|382
|YENİDEN REFAH
|MEKİ ARVAS
|% 7,84
|208
|BAĞIMSIZ
|MEHMET GARİP AYKUT
|% 3,77
|100
|BTP
|AHMET KARAKOÇ
|% 1,96
|52
|İYİ PARTİ
|İLHAMİ BURTA
|% 0,6
|16
|CHP
|GÜLTEN ORHAN
|% 0,26
|7
|HÜDA PAR
|İSKENDER BOTAN
|% 0,19
|5
|SAADET
|KAYHAN KILIÇ
|% 0,19
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 41,96
|Katılım Oranı
|:
|% 64,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ŞENGÜL POLAT
|% 60,39
|4.349
|AK PARTİ
|LUKMAN ERTUŞ
|% 32,05
|2.308
|CHP
|İBRAHİM TEYFUN
|% 2,55
|184
|İYİ PARTİ
|HİKMET KIZILTAŞ
|% 1,35
|97
|YENİDEN REFAH
|MURAT KARADENİZ
|% 1,25
|90
|BTP
|HASAN ERGİN
|% 0,67
|48
|DİĞER
|% 0,64
|46
|SAADET
|BURHAN GÜNGÖR
|% 0,57
|41
|HÜDA PAR
|ABDULVAHAP AKKAYA
|% 0,49
|35
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL AYAZ
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70,90
|Katılım Oranı
|:
|% 63,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HATİCE ATABAY GÜNDOĞDU
|% 47,23
|6.873
|AK PARTİ
|FERMAN YILDIRIM
|% 35,57
|5.177
|YENİDEN REFAH
|COŞKUN SALTIKALP
|% 15,95
|2.321
|CHP
|YAKUP ALADAĞ
|% 0,72
|105
|BTP
|MUSTAFA AĞYAR
|% 0,25
|36
|SAADET
|RIDVAN ŞAHİN
|% 0,12
|17
|HÜDA PAR
|ERKAN GÜL
|% 0,11
|16
|DİĞER
|% 0,05
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 48,15
|Katılım Oranı
|:
|% 76,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|REŞAT ERASLAN
|% 57,74
|2.328
|AK PARTİ
|ABDURRAHMAN ŞEYLAN
|% 23,31
|940
|YENİDEN REFAH
|EMRULLAH AYDOĞAN
|% 12,1
|488
|SAADET
|MİRZA SALÇUK
|% 1,39
|56
|CHP
|YÜKSEL ERASLAN
|% 1,21
|49
|DEVA PARTİSİ
|ZİLAN BAYSAL
|% 1,17
|47
|DİĞER
|% 1,02
|41
|İYİ PARTİ
|CEVDET YILMAZ
|% 0,64
|26
|HÜDA PAR
|MUHAMMET GÜLTEPE
|% 0,62
|25
|ZAFER PARTİSİ
|RAHİME CANSU ÇELİK
|% 0,5
|20
|BTP
|REŞİT ÇOŞKUN
|% 0,3
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 43,41
|Katılım Oranı
|:
|% 62,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|RABİA BAŞAK KOÇ
|% 62,41
|13.649
|AK PARTİ
|İSMAİL SAY
|% 25,55
|5.587
|YENİDEN REFAH
|GÜVEN TURGUL
|% 5,29
|1.158
|CHP
|RIZA ÖZCAN
|% 2,04
|447
|HÜDA PAR
|ERDAL SÜMEN
|% 1,35
|295
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER KARAKOYUNLU
|% 0,92
|201
|DEVA PARTİSİ
|AFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ
|% 0,69
|150
|İYİ PARTİ
|TEVFİK POLAT
|% 0,51
|112
|BAĞIMSIZ
|BEYTULLAH ŞAKAR
|% 0,35
|77
|GELECEK PARTİSİ
|HALİT BİTİK
|% 0,29
|64
|BTP
|MAŞUK SİYAHTAŞ
|% 0,24
|53
|DİĞER
|% 0,2
|43
|HAK-PAR
|AYDIN UKAY
|% 0,11
|24
|HKP
|YAHYA KEMAL KEÇECİ
|% 0,05
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 30,14
|Katılım Oranı
|:
|% 70,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|BARAN BİLİCİ
|% 45,77
|9.010
|AK PARTİ
|FATİH ÇİFTCİ
|% 45,58
|8.973
|YENİDEN REFAH
|ŞAHİN YAĞAR
|% 2,42
|477
|DİĞER
|% 1,52
|300
|CHP
|YUSUF İZZETTİN KILIÇ
|% 1,26
|249
|GELECEK PARTİSİ
|ÖMER FİDAN
|% 0,96
|188
|HÜDA PAR
|MUSA DEMİR
|% 0,84
|165
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT TÜRKATA
|% 0,56
|110
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BAY
|% 0,43
|85
|DP
|VEYSEL DEMİRDAŞ
|% 0,23
|46
|BTP
|NURCAN YEŞİLALAN
|% 0,22
|43
|BAĞIMSIZ
|ÖMER FARUK AĞAOĞLU
|% 0,13
|25
|BAĞIMSIZ
|LOKMAN ÇAVAŞ
|% 0,08
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 41,43
|Katılım Oranı
|:
|% 70,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|RUKNETTİN HAKAN
|% 43,49
|2.116
|AK PARTİ
|MURAT SEZER
|% 34,57
|1.682
|YENİDEN REFAH
|BEDİRHAN ERDEM
|% 16,28
|792
|DİĞER
|% 1,64
|80
|CHP
|İSA BARAN
|% 1,38
|67
|HÜDA PAR
|AYHAN AYDIN
|% 0,97
|47
|ZAFER PARTİSİ
|TUĞRA ÖĞÜN
|% 0,72
|35
|SAADET
|İDRİS AKSONA
|% 0,6
|29
|BTP
|METİN KEMAN
|% 0,35
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 43,81
|Katılım Oranı
|:
|% 75,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET TAHİR ERTAŞ
|% 46,31
|2.877
|AK PARTİ
|HAYRULLAH TANIŞ
|% 31,52
|1.958
|YENİDEN REFAH
|MEHMET TOPRAK
|% 16,4
|1.019
|GELECEK PARTİSİ
|SADDIK ÜÇER
|% 2,45
|152
|CHP
|EŞREF CAN
|% 1,08
|67
|HÜDA PAR
|FEVZİ DOĞAN
|% 0,8
|50
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH KORKMAZ
|% 0,55
|34
|BTP
|FATİH DURMUŞ
|% 0,42
|26
|AB PARTİ
|AYDIN TAŞAR
|% 0,31
|19
|DİĞER
|% 0,16
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29,00
|Katılım Oranı
|:
|% 58,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|CEVDET ALTINDAĞ
|% 57,22
|21.403
|AK PARTİ
|İSA BERGE
|% 25,24
|9.439
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BİLİCİ
|% 5,29
|1.979
|CHP
|ÖMER DOĞAN
|% 2,84
|1.062
|DİĞER
|% 2,12
|793
|HÜDA PAR
|BEDRİ BOR
|% 1,74
|652
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET EFKAN FİLİZ
|% 0,92
|344
|SAADET
|YILMAZ KILIÇ
|% 0,91
|339
|DEVA PARTİSİ
|CAHİT KUNDAKÇI
|% 0,88
|330
|İYİ PARTİ
|SERKAN SAYGIN
|% 0,68
|256
|MEMLEKET
|YEŞİM YILMAZ
|% 0,63
|234
|BÜYÜK BİRLİK
|YUSUF COŞAR
|% 0,48
|178
|BAĞIMSIZ
|MUAMMER TAKIS
|% 0,43
|162
|BTP
|MUSTAFA BERGE
|% 0,28
|106
|HAK-PAR
|FAHRİ ORMAN
|% 0,12
|44
|DSP
|İBRAHİM ÖNAL
|% 0,1
|38
|HKP
|BERFİN NALİNCİ
|% 0,08
|28
|MİLLİ YOL
|İLKNUR BİLGİLİ
|% 0,04
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 36,45
|Katılım Oranı
|:
|% 67,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HEDİYE SAYİNER
|% 46,73
|2.591
|AK PARTİ
|YILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU
|% 36,66
|2.033
|HÜDA PAR
|KAZİM BİLİCİ
|% 9,61
|533
|YENİDEN REFAH
|NEZİR GÜLER
|% 3,82
|212
|CHP
|FIRAT BAYÇINAR
|% 2,17
|120
|BTP
|İSMET TOPCU
|% 0,61
|34
|SAADET
|BİLAL SANGAN
|% 0,4
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 36,09
|Katılım Oranı
|:
|% 62,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SAKİNE KUTPINAR
|% 66,25
|5.034
|AK PARTİ
|ATAKAN GÖNÜLÇEKEN
|% 23,13
|1.758
|YENİDEN REFAH
|KEMAL ŞAHİN
|% 3,8
|289
|CHP
|OKTAY SAĞLAM
|% 2,47
|188
|HÜDA PAR
|SEYİTHAN ERÇİÇEK
|% 1,04
|79
|ZAFER PARTİSİ
|HADİCE ATBİNİCİ
|% 0,99
|75
|İYİ PARTİ
|ASLAN BAYLAN
|% 0,92
|70
|BTP
|MUSTAFA ÇELİK
|% 0,66
|50
|SAADET
|ABDÜSSEMET KESKİN
|% 0,41
|31
|MİLLİ YOL
|ALİ BAYRAKTUTAN
|% 0,33
|25
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 31,91
|Katılım Oranı
|:
|% 67,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|DAVUT ACAR
|% 57,29
|1.246
|CHP
|KEMALETTİN ARACİ
|% 23,59
|513
|AK PARTİ
|MEHMET MİNFER ÇELEBİ
|% 13,88
|302
|YENİDEN REFAH
|DİLBER GÜRBÜZEL
|% 2,21
|48
|İYİ PARTİ
|KENAN ŞENKAL
|% 0,6
|13
|BTP
|NURULLAH TARHAN
|% 0,55
|12
|HÜDA PAR
|KASIM KEKLİK
|% 0,55
|12
|DİĞER
|% 0,55
|12
|ZAFER PARTİSİ
|CEVRİYE YAVUZ DOĞAN
|% 0,5
|11
|SAADET
|MUSTAFA TERİM
|% 0,28
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 35,42
|Katılım Oranı
|:
|% 57,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HANIM AKKOŞ
|% 54,19
|9.094
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN OFLAS
|% 29,47
|4.945
|YENİDEN REFAH
|NAYİF ŞABU
|% 5,45
|915
|CHP
|ADİL ŞAHİNOĞLU
|% 2,78
|467
|HÜDA PAR
|FARUK TASAN
|% 2,53
|424
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ERAD
|% 1,05
|177
|BÜYÜK BİRLİK
|MEVLÜT KAYA
|% 0,83
|139
|DİĞER
|% 0,8
|135
|İYİ PARTİ
|SELİM ÖZGÖKÇE
|% 0,77
|130
|ZAFER PARTİSİ
|ASENA GÖKÇE BENK
|% 0,52
|87
|GELECEK PARTİSİ
|ALİ KATILMIŞ
|% 0,49
|82
|HAK-PAR
|MEHMET HAKKI İDOĞ
|% 0,31
|52
|BTP
|MAZLUM DURMUŞ
|% 0,3
|50
|BAĞIMSIZ
|FIRAT KUVETLİ
|% 0,29
|48
|HKP
|YILMAZ AVCI
|% 0,15
|25
|MİLLİ YOL
|EMRAH TOKMAK
|% 0,07
|12
Son Dakika › Güncel › VAN SON - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oy sayım sürecini takip ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın kararına saygı duyduklarını belirterek, demokrasiye vurgu yaptı.
Aydın'ın en kalabalık ve en dinamik köylerinden biri olan Ilıdağ Köyü, 15 yıl aradan sonra muhtarını değiştirdi. Geleneksel yaşantısı ve ekonomistliği kadar siyasetteki öncülüğü ile dikkat çeken köyde Ali İhsan Bayram, muhtar seçildi. Bayram, rakibi Halil Tok'u geride bırakarak çoğunluğun oylarını aldı.
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular finallerde başarılı performans sergiledi. İbrahim Çolak halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazanırken, Adem Asil yer aleti finalinde 14.400 puanla birinci oldu.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığından ayrılırken, 'Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in oy kullandığı sandıktan CHP'ye 113, AK Parti'ye ise 84 oy çıktı.
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