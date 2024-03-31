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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 22:35
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 1.521
Açılan Sandık Oranı : % 62,06
Kullanılan Oy : 280.480
Geçerli Oy : 265.434
Katılım Oranı : % 63,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 54,6144.934
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 28,0274.371
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 5,2513.945
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,496.600
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,895.024
DİĞER% 1,554.118
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 1,373.648
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,661.747
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,651.741
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,651.718
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,61.592
SAADETÖZAY İLHAN% 0,571.514
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,36965
TKPONUR YILMAZ% 0,31813
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,27710
DPHASAN KEDALİ% 0,21569
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,15391
HKPSAİT KIRAN% 0,11284
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,09231
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,06152
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,05138
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,05125
MİLLETRAFET KAYA% 0,04104
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 85,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DİĞER% 31,791.000
AK PARTİREMZİ ORHAN% 19,33608
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 16,97534
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 15,7494
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 9,47298
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 3,97125
BTPAHMET KARAKOÇ% 0,8928
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 0,6119
SAADETKAYHAN KILIÇ% 0,4514
CHPGÜLTEN ORHAN% 0,4113
HÜDA PARİSKENDER BOTAN% 0,4113
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 66,07
Katılım Oranı : % 64,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 58,696.525
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 32,163.575
CHPİBRAHİM TEYFUN% 2,87319
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 2,51279
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,24138
BTPHASAN ERGİN% 0,7381
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,6977
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,6269
DİĞER% 0,4146
BAĞIMSIZİSMAİL AYAZ% 0,089
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 81,34
Katılım Oranı : % 65,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 44,97.582
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 37,096.264
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 16,352.761
CHPYAKUP ALADAĞ% 1,06179
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,2644
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,1728
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,1628
DİĞER% 0,011
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 79,63
Katılım Oranı : % 75,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 60,134.147
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 24,041.658
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 10,28709
CHPYÜKSEL ERASLAN% 1,0472
SAADETMİRZA SALÇUK% 169
DEVA PARTİSİZİLAN BAYSAL% 0,9465
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,7753
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,6545
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,5941
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 0,4430
DİĞER% 0,128
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 72,48
Katılım Oranı : % 63,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 62,523.234
AK PARTİİSMAİL SAY% 24,839.231
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 5,562.066
CHPRIZA ÖZCAN% 2,12790
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 1,28477
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 0,83309
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 0,82303
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 0,63235
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,42158
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,3110
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,28103
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,2696
DİĞER% 0,1245
HKPYAHYA KEMAL KEÇECİ% 0,0519
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 52,60
Katılım Oranı : % 70,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 46,2716.154
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 45,4915.880
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 2,39834
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 1,24432
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 0,96334
HÜDA PARMUSA DEMİR% 0,87305
DİĞER% 0,86300
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,65226
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,54187
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,2589
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,2175
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,1656
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,1137
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 57,14
Katılım Oranı : % 72,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 45,913.157
AK PARTİMURAT SEZER% 33,122.278
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 16,451.131
CHPİSA BARAN% 1,87129
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 0,7652
SAADETİDRİS AKSONA% 0,641
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 0,5739
BTPMETİN KEMAN% 0,3625
DİĞER% 0,3625
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 71,43
Katılım Oranı : % 75,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 47,875.085
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 28,323.008
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 17,261.833
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 2,83301
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 1,17124
CHPEŞREF CAN% 1,16123
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,6165
BTPFATİH DURMUŞ% 0,4548
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,3234
DİĞER% 0,011
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 51,91
Katılım Oranı : % 59,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 57,6739.135
AK PARTİİSA BERGE% 25,2517.137
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 5,223.543
CHPÖMER DOĞAN% 2,781.886
HÜDA PARBEDRİ BOR% 1,891.283
DİĞER% 1,21824
SAADETYILMAZ KILIÇ% 1,13769
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,96652
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 0,85578
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,7478
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,63428
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,47322
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,46311
BTPMUSTAFA BERGE% 0,34230
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,1599
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,1278
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,1175
MİLLİ YOLİLKNUR BİLGİLİ% 0,0637
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 69,16
Katılım Oranı : % 68,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 43,595.010
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 40,794.688
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 10,21.172
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 2,54292
CHPFIRAT BAYÇINAR% 1,84212
BTPİSMET TOPCU% 0,7182
SAADETBİLAL SANGAN% 0,3338
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 60,15
Katılım Oranı : % 63,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 69,028.631
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 21,142.644
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 2,97372
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,7337
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 1,08135
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,94117
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 0,82103
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,6480
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,3645
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,3341
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 46,81
Katılım Oranı : % 67,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 53,471.718
CHPKEMALETTİN ARACİ% 26,11839
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 14,69472
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 1,8459
HÜDA PARKASIM KEKLİK% 1,6252
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,6220
BTPNURULLAH TARHAN% 0,5618
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 0,516
DİĞER% 0,413
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,196
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 61,13
Katılım Oranı : % 58,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 54,1817.034
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 28,869.074
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 5,711.795
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 2,86899
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,64831
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 1,18371
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,94296
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,76240
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,59184
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,58182
DİĞER% 0,55172
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,35110
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,34108
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 0,2373
HKPYILMAZ AVCI% 0,1341
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,130

Kaynak: AA

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