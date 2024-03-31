81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
VAN SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

VAN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 22:45  Güncelleme: 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 1.627
Açılan Sandık Oranı : % 66,38
Kullanılan Oy : 301.198
Geçerli Oy : 284.482
Katılım Oranı : % 64,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 54,64155.454
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 28,0279.706
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 5,2214.861
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,547.219
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,925.453
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 1,444.110
DİĞER% 1,383.915
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,681.925
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,671.919
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,661.867
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,611.732
SAADETÖZAY İLHAN% 0,581.639
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,31890
TKPONUR YILMAZ% 0,31867
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,28793
DPHASAN KEDALİ% 0,21609
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,14399
HKPSAİT KIRAN% 0,1292
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,09251
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,06162
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,05149
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,05149
MİLLETRAFET KAYA% 0,04121
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 52,5
Katılım Oranı : % 85,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DİĞER% 30,73982
AK PARTİREMZİ ORHAN% 19,5623
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 16,84538
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 15,62499
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 9,45302
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 5,01160
BTPAHMET KARAKOÇ% 0,9129
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 0,6220
SAADETKAYHAN KILIÇ% 0,4715
HÜDA PARİSKENDER BOTAN% 0,4414
CHPGÜLTEN ORHAN% 0,4113
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 66,07
Katılım Oranı : % 64,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 58,696.525
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 32,163.575
CHPİBRAHİM TEYFUN% 2,87319
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 2,51279
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,24138
BTPHASAN ERGİN% 0,7381
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,6977
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,6269
DİĞER% 0,4146
BAĞIMSIZİSMAİL AYAZ% 0,089
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 82,09
Katılım Oranı : % 65,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 44,947.655
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 36,846.274
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 16,482.806
CHPYAKUP ALADAĞ% 1,1188
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,2645
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,1932
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,1831
DİĞER% 0,011
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 81,48
Katılım Oranı : % 75,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 59,924.232
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 24,151.706
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 10,19720
CHPYÜKSEL ERASLAN% 1,0876
DEVA PARTİSİZİLAN BAYSAL% 1,0171
SAADETMİRZA SALÇUK% 1,0171
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,7855
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,6949
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,5942
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 0,4733
DİĞER% 0,118
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 78,29
Katılım Oranı : % 63,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 61,624.604
AK PARTİİSMAİL SAY% 25,0910.020
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 5,532.211
CHPRIZA ÖZCAN% 2,21883
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 1,33533
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 1,17466
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 0,82328
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 0,82326
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,42166
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,32127
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,27110
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,25101
DİĞER% 0,1145
HKPYAHYA KEMAL KEÇECİ% 0,0623
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 58,36
Katılım Oranı : % 69,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 46,4218.093
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 45,5417.751
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 2,37923
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 1,3505
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 0,97379
HÜDA PARMUSA DEMİR% 0,93364
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,67260
DİĞER% 0,57222
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,53207
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,2494
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,277
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,1663
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,140
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 61,43
Katılım Oranı : % 71,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 46,73.482
AK PARTİMURAT SEZER% 33,022.462
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 15,681.169
CHPİSA BARAN% 1,82136
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 0,7455
DİĞER% 0,5843
SAADETİDRİS AKSONA% 0,5541
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 0,5440
BTPMETİN KEMAN% 0,3728
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 75,24
Katılım Oranı : % 75,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 47,945.299
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 28,573.158
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 17,011.881
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 2,73302
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 1,16128
CHPEŞREF CAN% 1,14126
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,6875
BTPFATİH DURMUŞ% 0,4449
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,3235
DİĞER% 0,011
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 57,99
Katılım Oranı : % 60,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 57,6644.075
AK PARTİİSA BERGE% 25,0119.114
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 5,334.078
CHPÖMER DOĞAN% 2,882.201
HÜDA PARBEDRİ BOR% 1,961.502
SAADETYILMAZ KILIÇ% 1,15880
DİĞER% 1,08826
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,97742
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 0,9685
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,69530
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,64487
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,5379
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,49376
BTPMUSTAFA BERGE% 0,33254
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,14105
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,1184
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,1181
MİLLİ YOLİLKNUR BİLGİLİ% 0,0540
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 79,44
Katılım Oranı : % 69,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 44,475.992
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 40,35.429
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 9,841.326
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 2,54342
CHPFIRAT BAYÇINAR% 1,86250
BTPİSMET TOPCU% 0,6588
SAADETBİLAL SANGAN% 0,3446
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 61,65
Katılım Oranı : % 63,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 69,338.923
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 20,852.683
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 2,92376
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,79359
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 1,07138
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,92118
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 0,8103
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,6483
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,3647
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,3241
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 48,94
Katılım Oranı : % 68,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 51,841.750
CHPKEMALETTİN ARACİ% 27,07914
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 15,14511
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 1,9365
HÜDA PARKASIM KEKLİK% 1,7559
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,6522
BTPNURULLAH TARHAN% 0,5318
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 0,4716
DİĞER% 0,3813
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,248
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 68,65
Katılım Oranı : % 58,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 55,0819.587
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 28,079.982
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 5,581.985
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 2,831.006
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,71962
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 1,19423
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,9320
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,73259
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,58208
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,57201
DİĞER% 0,48172
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,42148
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,36129
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 0,2692
HKPYILMAZ AVCI% 0,1448
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,136

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAN SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İzmir'de CHP Adayı Cemil Tugay Yüzde 51.54 Oy Aldı
    00:12 İzmir'de CHP Adayı Cemil Tugay Yüzde 51.54 Oy Aldı

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.

  • Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde
    00:12 Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı.

  • Mansur Yavaş:
    00:10 Mansur Yavaş: "Bu Seçimin Kaybedeni, Siyasi Hayatını Müfteri Olarak Tamamlayan Turgut Altınok'tur"

    CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.

  • Sinop'ta 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları belli oldu
    00:10 Sinop'ta 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları belli oldu

    Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.

  • Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın önde
    00:09 Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın önde

    31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.

  • CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş'tan seçim sonuçları açıklaması
    00:08 CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş'tan seçim sonuçları açıklaması

    CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.

  • Bitlis'te AK Parti Seçim Kutlaması
    00:08 Bitlis'te AK Parti Seçim Kutlaması

    Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.

  • Yozgat'ta Oy Sayımı Sırasında Tabancayla Ateş Edildi: 2 Yaralı
    00:07 Yozgat'ta Oy Sayımı Sırasında Tabancayla Ateş Edildi: 2 Yaralı

    Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazandı
    00:06 Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazandı

    Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, destek veren herkese teşekkür etti ve herkesin belediye başkanı olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

  • Manisa'da CHP Birinci Parti Oldu
    00:06 Manisa'da CHP Birinci Parti Oldu

    Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa'da CHP, resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti oldu. CHP adayları, 15 belediyede önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede önde yer aldı. Manisa'da CHP'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, yarışı önde tamamlayarak Manisa tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.


23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
18:18 Sandıkların çoğu açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların çoğu açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:35 Adaylar eşit oy alınca kazananı kura belirledi Adaylar eşit oy alınca kazananı kura belirledi
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
21:07 Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener’i istifaya davet etti Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti
20:51 Sandıkların yüzde 90’ı açıldı AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP’ye geçti Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 00:12:23. #1.13#
SON DAKİKA: VAN SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement