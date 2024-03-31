BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.451
|Toplam Seçmen
|:
|714.992
|Açılan Sandık
|:
|1.627
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,38
|Kullanılan Oy
|:
|301.198
|Geçerli Oy
|:
|284.482
|Katılım Oranı
|:
|% 64,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ABDULLAH ZEYDAN
|% 54,64
|155.454
|AK PARTİ
|ABDULAHAT ARVAS
|% 28,02
|79.706
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH SADIKSOY
|% 5,22
|14.861
|CHP
|ŞÜKRÜ ŞAHAR
|% 2,54
|7.219
|HÜDA PAR
|MEHMET MEHDİ OĞUZ
|% 1,92
|5.453
|BAĞIMSIZ
|İDRİS AHİ
|% 1,44
|4.110
|DİĞER
|% 1,38
|3.915
|DEVA PARTİSİ
|ERKAN İRVEN
|% 0,68
|1.925
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH AKBAŞ
|% 0,67
|1.919
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ÖZBEY
|% 0,66
|1.867
|MEMLEKET
|ALİ ERTUĞRUL AYBEY
|% 0,61
|1.732
|SAADET
|ÖZAY İLHAN
|% 0,58
|1.639
|HAK-PAR
|ABDULMENAF KIRAN
|% 0,31
|890
|TKP
|ONUR YILMAZ
|% 0,31
|867
|BTP
|ZEYNEP SELİM KELEŞ
|% 0,28
|793
|DP
|HASAN KEDALİ
|% 0,21
|609
|DSP
|TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ
|% 0,14
|399
|HKP
|SAİT KIRAN
|% 0,1
|292
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET EMİN ARİ
|% 0,09
|251
|YTP
|MİHRAÇ DEGER
|% 0,06
|162
|TKH
|MEHMET ALTINTAŞ
|% 0,05
|149
|MİLLİ YOL
|SİNAN BİLGİLİ
|% 0,05
|149
|MİLLET
|RAFET KAYA
|% 0,04
|121
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 52,5
|Katılım Oranı
|:
|% 85,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DİĞER
|% 30,73
|982
|AK PARTİ
|REMZİ ORHAN
|% 19,5
|623
|DEM PARTİ
|AYVAZ HAZİR
|% 16,84
|538
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM TİRYAK
|% 15,62
|499
|YENİDEN REFAH
|MEKİ ARVAS
|% 9,45
|302
|BAĞIMSIZ
|MEHMET GARİP AYKUT
|% 5,01
|160
|BTP
|AHMET KARAKOÇ
|% 0,91
|29
|İYİ PARTİ
|İLHAMİ BURTA
|% 0,62
|20
|SAADET
|KAYHAN KILIÇ
|% 0,47
|15
|HÜDA PAR
|İSKENDER BOTAN
|% 0,44
|14
|CHP
|GÜLTEN ORHAN
|% 0,41
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,07
|Katılım Oranı
|:
|% 64,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ŞENGÜL POLAT
|% 58,69
|6.525
|AK PARTİ
|LUKMAN ERTUŞ
|% 32,16
|3.575
|CHP
|İBRAHİM TEYFUN
|% 2,87
|319
|YENİDEN REFAH
|MURAT KARADENİZ
|% 2,51
|279
|İYİ PARTİ
|HİKMET KIZILTAŞ
|% 1,24
|138
|BTP
|HASAN ERGİN
|% 0,73
|81
|SAADET
|BURHAN GÜNGÖR
|% 0,69
|77
|HÜDA PAR
|ABDULVAHAP AKKAYA
|% 0,62
|69
|DİĞER
|% 0,41
|46
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL AYAZ
|% 0,08
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,09
|Katılım Oranı
|:
|% 65,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HATİCE ATABAY GÜNDOĞDU
|% 44,94
|7.655
|AK PARTİ
|FERMAN YILDIRIM
|% 36,84
|6.274
|YENİDEN REFAH
|COŞKUN SALTIKALP
|% 16,48
|2.806
|CHP
|YAKUP ALADAĞ
|% 1,1
|188
|BTP
|MUSTAFA AĞYAR
|% 0,26
|45
|HÜDA PAR
|ERKAN GÜL
|% 0,19
|32
|SAADET
|RIDVAN ŞAHİN
|% 0,18
|31
|DİĞER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 81,48
|Katılım Oranı
|:
|% 75,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|REŞAT ERASLAN
|% 59,92
|4.232
|AK PARTİ
|ABDURRAHMAN ŞEYLAN
|% 24,15
|1.706
|YENİDEN REFAH
|EMRULLAH AYDOĞAN
|% 10,19
|720
|CHP
|YÜKSEL ERASLAN
|% 1,08
|76
|DEVA PARTİSİ
|ZİLAN BAYSAL
|% 1,01
|71
|SAADET
|MİRZA SALÇUK
|% 1,01
|71
|HÜDA PAR
|MUHAMMET GÜLTEPE
|% 0,78
|55
|ZAFER PARTİSİ
|RAHİME CANSU ÇELİK
|% 0,69
|49
|İYİ PARTİ
|CEVDET YILMAZ
|% 0,59
|42
|BTP
|REŞİT ÇOŞKUN
|% 0,47
|33
|DİĞER
|% 0,11
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78,29
|Katılım Oranı
|:
|% 63,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|RABİA BAŞAK KOÇ
|% 61,6
|24.604
|AK PARTİ
|İSMAİL SAY
|% 25,09
|10.020
|YENİDEN REFAH
|GÜVEN TURGUL
|% 5,53
|2.211
|CHP
|RIZA ÖZCAN
|% 2,21
|883
|HÜDA PAR
|ERDAL SÜMEN
|% 1,33
|533
|İYİ PARTİ
|TEVFİK POLAT
|% 1,17
|466
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER KARAKOYUNLU
|% 0,82
|328
|DEVA PARTİSİ
|AFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ
|% 0,82
|326
|GELECEK PARTİSİ
|HALİT BİTİK
|% 0,42
|166
|BAĞIMSIZ
|BEYTULLAH ŞAKAR
|% 0,32
|127
|BTP
|MAŞUK SİYAHTAŞ
|% 0,27
|110
|HAK-PAR
|AYDIN UKAY
|% 0,25
|101
|DİĞER
|% 0,11
|45
|HKP
|YAHYA KEMAL KEÇECİ
|% 0,06
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 58,36
|Katılım Oranı
|:
|% 69,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH ÇİFTCİ
|% 46,42
|18.093
|DEM PARTİ
|BARAN BİLİCİ
|% 45,54
|17.751
|YENİDEN REFAH
|ŞAHİN YAĞAR
|% 2,37
|923
|CHP
|YUSUF İZZETTİN KILIÇ
|% 1,3
|505
|GELECEK PARTİSİ
|ÖMER FİDAN
|% 0,97
|379
|HÜDA PAR
|MUSA DEMİR
|% 0,93
|364
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT TÜRKATA
|% 0,67
|260
|DİĞER
|% 0,57
|222
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BAY
|% 0,53
|207
|DP
|VEYSEL DEMİRDAŞ
|% 0,24
|94
|BTP
|NURCAN YEŞİLALAN
|% 0,2
|77
|BAĞIMSIZ
|ÖMER FARUK AĞAOĞLU
|% 0,16
|63
|BAĞIMSIZ
|LOKMAN ÇAVAŞ
|% 0,1
|40
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 61,43
|Katılım Oranı
|:
|% 71,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|RUKNETTİN HAKAN
|% 46,7
|3.482
|AK PARTİ
|MURAT SEZER
|% 33,02
|2.462
|YENİDEN REFAH
|BEDİRHAN ERDEM
|% 15,68
|1.169
|CHP
|İSA BARAN
|% 1,82
|136
|HÜDA PAR
|AYHAN AYDIN
|% 0,74
|55
|DİĞER
|% 0,58
|43
|SAADET
|İDRİS AKSONA
|% 0,55
|41
|ZAFER PARTİSİ
|TUĞRA ÖĞÜN
|% 0,54
|40
|BTP
|METİN KEMAN
|% 0,37
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75,24
|Katılım Oranı
|:
|% 75,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET TAHİR ERTAŞ
|% 47,94
|5.299
|AK PARTİ
|HAYRULLAH TANIŞ
|% 28,57
|3.158
|YENİDEN REFAH
|MEHMET TOPRAK
|% 17,01
|1.881
|GELECEK PARTİSİ
|SADDIK ÜÇER
|% 2,73
|302
|HÜDA PAR
|FEVZİ DOĞAN
|% 1,16
|128
|CHP
|EŞREF CAN
|% 1,14
|126
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH KORKMAZ
|% 0,68
|75
|BTP
|FATİH DURMUŞ
|% 0,44
|49
|AB PARTİ
|AYDIN TAŞAR
|% 0,32
|35
|DİĞER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 57,99
|Katılım Oranı
|:
|% 60,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|CEVDET ALTINDAĞ
|% 57,66
|44.075
|AK PARTİ
|İSA BERGE
|% 25,01
|19.114
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BİLİCİ
|% 5,33
|4.078
|CHP
|ÖMER DOĞAN
|% 2,88
|2.201
|HÜDA PAR
|BEDRİ BOR
|% 1,96
|1.502
|SAADET
|YILMAZ KILIÇ
|% 1,15
|880
|DİĞER
|% 1,08
|826
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET EFKAN FİLİZ
|% 0,97
|742
|DEVA PARTİSİ
|CAHİT KUNDAKÇI
|% 0,9
|685
|İYİ PARTİ
|SERKAN SAYGIN
|% 0,69
|530
|MEMLEKET
|YEŞİM YILMAZ
|% 0,64
|487
|BÜYÜK BİRLİK
|YUSUF COŞAR
|% 0,5
|379
|BAĞIMSIZ
|MUAMMER TAKIS
|% 0,49
|376
|BTP
|MUSTAFA BERGE
|% 0,33
|254
|HAK-PAR
|FAHRİ ORMAN
|% 0,14
|105
|DSP
|İBRAHİM ÖNAL
|% 0,11
|84
|HKP
|BERFİN NALİNCİ
|% 0,11
|81
|MİLLİ YOL
|İLKNUR BİLGİLİ
|% 0,05
|40
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 79,44
|Katılım Oranı
|:
|% 69,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HEDİYE SAYİNER
|% 44,47
|5.992
|AK PARTİ
|YILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU
|% 40,3
|5.429
|HÜDA PAR
|KAZİM BİLİCİ
|% 9,84
|1.326
|YENİDEN REFAH
|NEZİR GÜLER
|% 2,54
|342
|CHP
|FIRAT BAYÇINAR
|% 1,86
|250
|BTP
|İSMET TOPCU
|% 0,65
|88
|SAADET
|BİLAL SANGAN
|% 0,34
|46
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 61,65
|Katılım Oranı
|:
|% 63,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SAKİNE KUTPINAR
|% 69,33
|8.923
|AK PARTİ
|ATAKAN GÖNÜLÇEKEN
|% 20,85
|2.683
|YENİDEN REFAH
|KEMAL ŞAHİN
|% 2,92
|376
|CHP
|OKTAY SAĞLAM
|% 2,79
|359
|HÜDA PAR
|SEYİTHAN ERÇİÇEK
|% 1,07
|138
|ZAFER PARTİSİ
|HADİCE ATBİNİCİ
|% 0,92
|118
|İYİ PARTİ
|ASLAN BAYLAN
|% 0,8
|103
|BTP
|MUSTAFA ÇELİK
|% 0,64
|83
|SAADET
|ABDÜSSEMET KESKİN
|% 0,36
|47
|MİLLİ YOL
|ALİ BAYRAKTUTAN
|% 0,32
|41
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 48,94
|Katılım Oranı
|:
|% 68,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|DAVUT ACAR
|% 51,84
|1.750
|CHP
|KEMALETTİN ARACİ
|% 27,07
|914
|AK PARTİ
|MEHMET MİNFER ÇELEBİ
|% 15,14
|511
|YENİDEN REFAH
|DİLBER GÜRBÜZEL
|% 1,93
|65
|HÜDA PAR
|KASIM KEKLİK
|% 1,75
|59
|ZAFER PARTİSİ
|CEVRİYE YAVUZ DOĞAN
|% 0,65
|22
|BTP
|NURULLAH TARHAN
|% 0,53
|18
|İYİ PARTİ
|KENAN ŞENKAL
|% 0,47
|16
|DİĞER
|% 0,38
|13
|SAADET
|MUSTAFA TERİM
|% 0,24
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,65
|Katılım Oranı
|:
|% 58,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HANIM AKKOŞ
|% 55,08
|19.587
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN OFLAS
|% 28,07
|9.982
|YENİDEN REFAH
|NAYİF ŞABU
|% 5,58
|1.985
|CHP
|ADİL ŞAHİNOĞLU
|% 2,83
|1.006
|HÜDA PAR
|FARUK TASAN
|% 2,71
|962
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ERAD
|% 1,19
|423
|İYİ PARTİ
|SELİM ÖZGÖKÇE
|% 0,9
|320
|BÜYÜK BİRLİK
|MEVLÜT KAYA
|% 0,73
|259
|GELECEK PARTİSİ
|ALİ KATILMIŞ
|% 0,58
|208
|ZAFER PARTİSİ
|ASENA GÖKÇE BENK
|% 0,57
|201
|DİĞER
|% 0,48
|172
|BAĞIMSIZ
|FIRAT KUVETLİ
|% 0,42
|148
|BTP
|MAZLUM DURMUŞ
|% 0,36
|129
|HAK-PAR
|MEHMET HAKKI İDOĞ
|% 0,26
|92
|HKP
|YILMAZ AVCI
|% 0,14
|48
|MİLLİ YOL
|EMRAH TOKMAK
|% 0,1
|36
Son Dakika › Güncel › VAN SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.
Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, destek veren herkese teşekkür etti ve herkesin belediye başkanı olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa'da CHP, resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti oldu. CHP adayları, 15 belediyede önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede önde yer aldı. Manisa'da CHP'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, yarışı önde tamamlayarak Manisa tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.
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